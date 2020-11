Männer bei Corona deutlich impfbereiter als Frauen

Männer sind mit 56 Prozent deutlich impfbereiter was die geplanten Coronavirus-Impfstoffe betrifft als Frauen, von denen sich nur jede Dritte impfen lassen würde. Eine hohe Zustimmung gibt es auch in der Gruppe der über 50-Jährigen mit 55 Prozent, zeigt eine am Mittwoch veröffentlichte Gallup-Umfrage. Demnach würden sich 46 Prozent der österreichischen Gesamtbevölkerung impfen lassen. Eine am Vortag vorgestellte GfK-Umfrage hatte rund 54 Prozent Impfbereitschaft geortet.

SN/APA (Symbolbild/dpa)/Friso Gents 56 Prozent der Männer würden sich impfen lassen