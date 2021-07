"Männer sehen sich kritischer": Interesse an Schönheitsoperationen hat zugenommen

Die Nachfrage nach korrigierenden Eingriffen im Gesicht ist gestiegen. Männer wollen - oder brauchen - ein attraktives Erscheinungsbild und ein dynamisches Auftreten.

Friedrich Torbergs "Tante Jolesch", die aus ihrem Erfahrungsschatz der Zwischenkriegszeit schöpfte, konnte es noch ganz gelassen sehen: "Was ein Mann schöner is wie ein Aff, is ein Luxus." Ob ihr das die Männer erleichtert gedankt haben, ist nicht überliefert.

Inzwischen hat sich die Welt nicht nur des Öfteren gedreht, sie blickt auch unentwegt in den Spiegel oder in eine Kamera. Und will man diversen Umfragen und Studien glauben, so weht den Männern - wie den Frauen schon lang ...