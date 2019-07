Heute schon gelogen? Die Wahrheit ist in der Krise. Was die einen für wahr halten, nennen die anderen Fake News. So aber bricht eine Gesellschaft auseinander. Wir haben also der "reinen Wahrheit" hinterhergeschnüffelt - und einmal versucht, zwei Wochen lang nicht zu lügen. Nicht einmal aus Höflichkeit.

SN/wizany