Maja Göpel über gesellschaftliche Veränderung: "Man muss auch loslassen können"

Maja Göpel erforscht Veränderungsprozesse. Im Interview spricht die deutsche Transformationsforscherin darüber, wie man in Krisenzeiten richtige Wege einschlägt. Und sie geht auf Ghostwriting-Vorwürfe zu ihrem Bestsellerbuch ein.

Frau Göpel, Sie beschäftigen sich mit gesellschaftlichen Veränderungsprozessen. Ihr neues Buch heißt "Wir können auch anders". Was meinen Sie damit genau? Maja Göpel: Der Titel soll klarmachen, dass Normalität nicht normal ist, nur weil sie da ist. Sondern sie ist eine von vielen möglichen Ordnungen, die wir durch Entscheidungen in der Vergangenheit geschaffen haben. Den Status quo hinterfragen wir zu wenig. Wichtig für gesellschaftliche Entwicklung ist es auch, loslassen zu können. Häufig ist es so, dass jene am lautesten protestieren, ...