Malen mit zarter Frauenhand

<![CDATA[Im Mittelalter waren es vor allem die Mönche, die lesen und schreiben konnten. Und sich daher der Buchmalerei widmeten. Doch Wissen war nicht allein eine Männerdomäne.

In einem alten Grab in Paderborn in Deutschland ruhen die Gebeine einer Frau aus dem Mittelalter, die offenbar sehr gebildet war und lesen und schreiben konnte. Mehr noch: Sie war Buchmalerin. Das ist der erste direkte Nachweis, dass sowohl Bildung als auch die Kunst der Büchervervielfältigung keine alleinigen Männerdomänen waren.