Manche Länder impfen nun gegen Affenpocken

Deutschland und Spanien wollen Risikogruppen schützen, Österreich wartet ab.

Einige Länder impfen weltweit bereits gegen Affenpocken. Am Donnerstag empfahl auch die Ständige Impfkommission in Deutschland eine Impfung gegen die Pocken für bestimmte Risikogruppen und Menschen, die engen Kontakt zu Infizierten hatten. Auch Spanien zog nach: Die dortige Gesundheitsbehörde rät gefährdeten Personen, sich zu schützen. "Angesichts der begrenzten Verfügbarkeit der Impfstoffe wird zunächst die Impfung von Kontaktpersonen zu Infizierten priorisiert", verlautbarte die Kommission für öffentliche Gesundheit. Eine vorsorgliche Impfung könne zu einem späteren Zeitpunkt empfohlen werden.

In Österreich, wo am Freitag ein zweiter Fall von Affenpocken bekannt wurde, stehe eine Impfung der Allgemeinbevölkerung nicht zur Diskussion und sei medizinisch nicht notwendig, teilte das Gesundheitsministerium am Freitag auf SN-Anfrage mit. Im Fall des Auftretens einzelner Fälle würden sofort notwendige Maßnahmen getroffen, um die Infektion einzudämmen. Derzeit laufe die Beschaffung eines Impfstoffs in Abstimmung mit den europäischen Behörden, hieß es.

In der EU ist der Pockenimpfstoff Imvanex zugelassen, der auch zum Schutz vor Affenpocken eingesetzt werden kann. Für die Grundimmunisierung sind zwei Impfstoffdosen im Abstand von rund einem Monat nötig. Menschen, die gegen Pocken geimpft wurden, benötigen nur eine Dosis.