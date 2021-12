"Manche Sünde fördert die Gesundheit - wenn man dabei achtsam ist"

Völlerei, Wollust, Trägheit, Zorn, Gier, Neid und Hochmut: Anti-Aging-Mediziner Markus Metka beschreibt in seinem Buch, dass auch die sieben Todsünden durchaus ihre gesunden Seiten haben können.

Nein, man kommt nicht in die Hölle. Und auch nicht in das Fegefeuer. Aber die klassischen sieben Todsünden - Völlerei, Wollust, Trägheit, Zorn, Gier, Neid und Hochmut - können krank machen. Wenn man dabei aber Maß hält und achtsam ist, kann die eine oder andere davon sogar gesund sein, sagt der Anti-Aging-Mediziner Markus Metka in seinen neuen Buch. Was ihn dazu motiviert hat? "Mich hat die Sünde immer schon fasziniert - auch in literarischer Form, etwa in Dantes ,Göttlicher Komödie' ...