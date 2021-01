Mariendistel ist die Arzneipflanze des Jahres 2021

Sie hat positive Effekte auf die Leber und wird als Gegenmittel bei einer Vergiftung mit Knollenblätterpilz eingesetzt: Die unscheinbare Mariendistel, gekürt zur Arzneipflanze 2021 in Österreich, wird seit der Antike erfolgreich therapeutisch angewendet, so Experten am Mittwoch bei einer Online-Pressekonferenz.

Mariendistel ist die Arzneipflanze des Jahres