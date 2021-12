Martin Luther und die Mär vom katholischen Christkind

Wer das Christkind einführte. Und was Coca-Cola mit dem Weihnachtsmann zu tun hat.

Engelhaft, blond gelockt und im weißen Gewand schleicht sich das Christkind unbemerkt zu Heiligabend in die Wohnzimmer. In katholische, wohlgemerkt, denn in die evangelischen rauscht meist der Weihnachtsmann mit seinem weißen Bart und dem roten Mantel. Geschenke bringen freilich beide Himmelsgestalten.

Doch das war nicht immer so. Bis ins 16. Jahrhundert galt Sankt Nikolaus aus Myra als Gabenbringer und das bereits am 6. Dezember - nicht am Christtag. Die Geburt Christi war zu jener Zeit noch kein Fest ...