"Mary Celeste" - ein Geisterschiff, ein Rätsel und eine menschliche Tragödie

Die Geschichte(n) der "Mary Celeste". Über die Tragödie hinter einem der berühmtesten Geisterschiffe der Seefahrtsgeschichte.

Als am 4. Dezember 1872 das Schiff "Dei Gratia" den Zweimaster "Mary Celeste" verlassen irgendwo zwischen Portugal und den Azoren auf dem Atlantik treibend vorfand, war die Überraschung groß. Beide Schiffe waren auf dem Weg von New York nach Europa, doch die "Mary Celeste" war eine ganze Woche vor der "Dei Gratia" aufgebrochen, um eine Ladung Industriealkohol nach Genua zu bringen. Kapitän der "Mary Celeste" war Benjamin Briggs, ein erfahrener Seemann von untadeligem Ruf. Mit an Bord, neben einer ebenfalls ...