Med-Uni Graz macht sich auf die Suche nach neuem Rektor

An der Medizinischen Universität Graz zeichnet sich mittelfristig ein Rektorenwechsel ab: Rektor Hellmut Samonig, der noch bis 2024 im Amt ist, will seiner aktuell zweiten keine weitere Funktionsperiode folgen lassen.

Die Universität wird die Rektorsposition für die darauf folgende Periode neu ausschreiben. Die Ausschreibung für die vierjährige Periode ab Februar 2024 werde vonseiten des Universitätsrates vorbereitet, teilte die Med-Uni am Dienstag mit.

Die laufende Rektoratsperiode an der Med-Uni Graz endet mit 14. Februar 2024. Gemäß den bestehenden Bestimmungen des Universitätsrates für die Rektorswahl wurde der amtierende Rektor gefragt, ob seinerseits Interesse an einer Wiederbestellung als Rektor besteht. Samonigg habe daraufhin "bekanntgegeben, dass er die Möglichkeit einer Wiederbestellung zum Rektor nicht in Anspruch nehmen wird und seinerseits keine Absicht besteht, die Funktion des Rektors der Medizinischen Universität Graz für eine weitere Funktionsperiode auszuüben", hieß es in dem gemeinsamen Statement von Rektor Samonigg und dem Vorsitzenden des Universitätsrates, Hans Sünkel.