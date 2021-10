Medizin-Nobelpreisträger erfuhren von Auszeichnung durch Verwandte

Die frisch gekürten Medizin-Nobelpreisträger David Julius und Ardem Patapoutian haben von ihrer Auszeichnung zuerst über Verwandte erfahren.

"Es ist manchmal schwer für das Nobelpreis-Komitee, die Preisträger zu erreichen, und mich haben sie auf einem sehr umständlichen Weg erreicht: Ich wurde von einem Verwandten aufgeweckt, der mir gesagt hat, dass sie versuchen, mich zu kontaktieren", sagte Julius am Montag in San Francisco bei einer Online-Pressekonferenz. "Um 2 Uhr früh so aufgeweckt zu werden, ist schon ein ganz schönes Ding."

Patapoutian erfuhr von seiner Auszeichnung durch seinen 94 Jahre alten Vater, wie der Wissenschafter in San Diego bei einer separaten Online-Pressekonferenz erzählte. "Um 2 Uhr morgens habe ich eine Reihe von Anrufen aus Stockholm verpasst." Daraufhin hätte das Nobelpreis-Komitee aber schließlich seinen Vater in Los Angeles ans Telefon bekommen, der dann wiederum - nur wenige Minuten bevor die Auszeichnung offiziell verkündet wurde - ihn erreicht habe. "Das war dann ein ganz besonderer Moment." Sein Vater sei "sehr emotional und sehr stolz" gewesen - "und er hat sich lustigerweise entschuldigt, dass er meine Nummer dem Mann vom Nobelpreis-Komitee weitergegeben hat. Ich habe ihm gesagt, das war in Ordnung so."

Der Preis sei eine "große Ehre", sagte Julius - aber er sei nicht wegen der Auszeichnungen in die Forschung gegangen, sondern wegen seiner Neugier. "Wenn man eine Entdeckung macht, dann gibt es eine Zeitspanne, in der man denkt, dass man der einzige Mensch auf der Welt ist, der die Antwort auf diese spezielle Frage hat - und das ist ein wirklich aufregender Moment, auf den wir alle hinarbeiten."

Der im krisengeplagten Libanon aufgewachsene Patapoutian, der als 18-Jähriger in die USA gekommen war, sagte, er habe aufgrund seiner Lebensgeschichte noch einmal eine ganz besondere Perspektive auf diese Auszeichnung. "Als eine Art Flüchtling habe ich gelernt, die Dinge nicht für selbstverständlich zu nehmen, und für die Möglichkeiten, die mir gegeben wurden, dankbar zu sein", sagte der Forscher. "Ich hätte mir damals im Libanon ein Leben in der Wissenschaft nicht vorstellen können. Ich kannte keine Wissenschafter."

Zuvor hatte das Karolinska-Institut in Stockholm mitgeteilt, dass Patapoutian und Julius der diesjährigen Nobelpreis für Physiologie oder Medizin zugesprochen sei. Patapoutian arbeitet an der Forschungseinrichtung Scripps Research im kalifornischen San Diego, Julius an der University of California in San Francisco.