Medizin oder nur Placebo? Der ewige Streit um Globuli

Homöopathie wird von unzähligen Ärzten verschrieben und von Apotheken offiziell verkauft. Sie ist ein Riesengeschäft - und sie wirkt. Allerdings kaum so, wie ihre Verfechter behaupten.

Ein Wort macht Karriere: Wissenschaftsskepsis. Der Turbo dieses Begriffs ist freilich die Coronapandemie - wo es Wissenschafter seit Jahren nicht schaffen, Hunderttausende Menschen von ihren Forschungsergebnissen zu überzeugen. Und wo Heerscharen von Skeptikern der sogenannten Schulmedizin davonlaufen, in Richtung eigener, alternativer Wahrheiten oder Theorien. Für die SN Grund genug, einen vorurteilsfreien Blick auf die Welt jenseits der herkömmlichen wissenschaftlichen Beweisbarkeit zu werfen, in der gerade so viele Österreicher sich heimisch fühlen.

In einer Artikelserie unter dem Titel "Unter ...