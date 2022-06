Ungesunde Internetsuche: Dr. Google macht auch krank - eine Betroffene erzählt

Die Internetsuche nach Krankheiten kann ungesund sein. Eine Betroffene erzählt vom Kampf gegen die Angst.

Wer den Begriff "Bauchweh" in die Suchmaschinen des World Wide Web eingibt, kann sich wenig später aussuchen, ob er bloß eine kleine Magenverstimmung hat oder an einer unheilbaren Krankheit leidet. Die Palette an möglichen körperlichen Gebrechen, die dem Suchenden im Netz angezeigt wird, reicht von Kleinigkeiten bis zum sicheren Todesurteil. Sandra S. glaubt mit Sicherheit an Zweiteres. Schlaganfall, Herzinfarkt, Krebs. Auf alle schlimmen Krankheiten ließ sich die 27-jährige Wienerin untersuchen. Immer und immer wieder. Doch die junge ...