Wann kommt die Pille für den Mann?

Gendermedizinerin Alexandra Kautzky-Willer wünscht sich Quoten bei Medikamententests und umfassendere Forschung. Die Pille für den Mann wäre ihr zufolge ein "wichtiges Signal".

Alexandra Kautzky-Willer ist Professorin für Gendermedizin an der MedUni Wien, Vorsitzende der Österreichischen Gesellschaft für geschlechtsspezifische Medizin und Präsidentin der International Society of Gender Medicine. Im SN-Interview sagt sie, wie sich der Geschlechterunterschied auf Medizin und Forschung auswirkt.

Werden Medikamente vor der Zulassung immer noch großteils an 75 Kilogramm schweren Männern erprobt? Kautzky-Willer: Die US-Zulassungsbehörde FDA und ihr Pendant in der EU, die EMA, geben vor, dass ein Medikament an Frauen und Männern getestet werden muss. Aber leider ...