Mehr Grippeimpfungen sollen hohe Opferzahl verhindern

Mehr Influenza-Impfungen könnten ähnlich hohe Totenzahlen wie in der vergangenen Grippesaison verhindern. 2022/23 wurde von der MedUni Wien die höchste Zahl an Infektionen seit der Einführung der Influenzaüberwachung 1999/2000 registriert. Mehr als 650.000 Personen dürften an "echter Grippe" erkrankt gewesen sein, betonte der Verband der Impfstoffhersteller (ÖVIH) am Montag. Auch die Zahl der Todesopfer war mit rund 4.000 hoch, wie die jährliche AGES-Schätzung ergab.

