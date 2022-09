Mehr Hilfe für Kinder mit seltenen Krankheiten

"Young Hope": Die SALK wollen unter der Marke ein Forschungszentrum für Kinder mit speziellen Krankheiten etablieren. Noch fehlt aber Geld.

Sarah (7) hat einen Gendefekt, durch den ihr Körper einen bestimmten Zucker nicht richtig herstellen kann. Bis zum vierten Lebensjahr wurde sie per Sonde ernährt. Sie war schwach und müde, konnte lange nicht sprechen und laufen und war stark entwicklungsverzögert. Nach Untersuchungen und der Diagnose in den Salzburger Landeskliniken (SALK) wurde ihre Therapie fixiert: Drei Löffel Fucosezucker pro Tag. So konnte Sarah ihren Entwicklungsrückstand aufholen. SALK-Geschäftsführer Paul Sungler: "Jetzt geht sie normal in die Volksschule, kann laufen und teilnehmen am Leben."

Ein weitere Positivgeschichte ist Maria: Die 21-Jährige hat eine sehr seltene Stoffwechselstörung. Als Kind und Jugendliche hatte sie starke Schmerzen und war oft krank, Wunden konnten kaum verheilen und entzündeten sich. Dank der Therapie geht es ihr nun viel besser: Sie sie ist schmerzfrei, lebensfroh und unternehmungslustig. Als drittes Vorzeigebeispiel wurde bei einem Medientermin am Dienstag die kleine Bobbi genannt: Der Säugling musste während eines Urlaubs ihrer niederländischen Eltern in Salzburg per Kaiserschnitt (Geburtsgewicht 2170 Gramm) "geholt" werden. Untersuchungen zeigten, dass das Mädchen an einer sehr seltenen angeborenen Speiseröhrenfehlbildung litt, die eine normale Ernährung unmöglich machte. Daher führte Roman Metzger, Leiter der Uniklinik (UK) für Kinder- und Jugendchirurgie mit seinem Team bei Bobbi die erste minimalinvasive Rekonstruktion dieser Fehlbildung in Österreich durch. Die OP verlief gut, sodass Bobbi einen Monat später gesund entlassen werden konnte.

Aufbauend auf Erfolge wie diese haben die SALK nun unter der Marke "Young Hope" ein eigenes Forschungszentrum für Kinder- und Jugendmedizin gegründet. Der Fokus liegt auf Kinder mit (meist seltenen) Stoffwechselerkrankungen sowie Ernährungs- und Entwicklungsstörungen - inklusive Adipositas. Getragen wird das Zentrum neben Metzgers Uniklinik vor allem von der UK für Kinder- und Jugendheilkunde von Daniel Weghuber sowie dem Uni-Institut für Humangenetik der PMU. Dessen Leiterin Barbara Kofler, betont, dass für das Zentrum vor allem frisches Geld nötig sei: "Wir hätten etwa gerne ein Analysegerät, um nachzuweisen, wie sich die Zellorganellen verändern; das kostet rund 200.000 Euro. Und jede zusätzliche PostDoc-Stelle kostet samt Verbrauchsmaterialien weitere 100.000 Euro im Jahr." Ihr Labor umfasst 20 bis 30 Mitarbeiter, die aber teils nur über befristete Verträge beschäftigt sind.

Weghuber hofft daher auf private Spenden aber auch EU- und Bundes-Gelder im siebenstelligen Bereich: "Neben dem Zentrum für seltene Epilepsien, dem Schmetterlingskinder-Haus und dem Zentrum für Fehlbildungen im Mund- und Gesichtsbereich haben wir mit dem Young Hope bald das vierte österreichweite sogenannte Typ-B-Expertisezentrum an den SALK." Zudem sei die Einrichtung bei Mitochondriopathien (Energie-Stoffwechsel-Erkrankungen) und bei Lysosomalen Speicherkrankheiten (bei denen einzelne Zellen zu viel von unterschiedlichen Substanzen speichern, Anm.) schon jetzt teils europaweit führend, sagt er.