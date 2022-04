Hörbeeinträchtigung bei Erwachsenen - eine unterschätzte Krankheit

Ab wann spricht man von einer Hörbeeinträchtigung? Was kann man tun und wie beugt man Hörschäden am besten vor? Im Zuge der Reihe "Meine Gesundheit" referieren die klinische Psychologin Maria Huber und Audiologe Stefan Tschani am Dienstag, 3. Mai, ab 19 Uhr im SN-Saal.