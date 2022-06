Was kann die Traditionelle Chinesische Medizin tatsächlich leisten?

Die Lehren der TCM sind vor mehr als 2000 Jahren im Reich der Mitte entstanden. Mittlerweile boomen sie auch hierzulande. Im Zentrum steht der Mensch in seiner Individualität. Doch wann ist TCM wirklich sinnvoll und was bewirken die Therapieansätze der TCM? Im Zuge der Reihe "Meine Gesundheit" referiert Allgemeinmediziner und TCM-Spezialist Markus Traintinger am Dienstag, 7.Juni, ab 19 Uhr im SN-Saal.