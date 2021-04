Jeder dritte Österreicher leidet an einem chronischen Rückenproblem. Bei massiven Beschwerden können psychische Folgen gravierend sein. Was kann man gegen Rückenschmerzen tun? Wann sollte man operieren? Und was ist alternativ möglich? Im Zuge der Reihe "Meine Gesundheit" referieren Dr. Helmut Hiertz und Dr. Johannes Burtscher live aus dem SN-Saal. Am Dienstag, 6. April, um 19 Uhr werden die beiden Experten die wichtigsten Fragen zum Thema Rückengesundheit beantworten.

SN/badvigaun.com/lk wr. neustadt Dr. Helmut Hiertz (li.) ist als Neurochirurg in der Privatklinik Bad Vigaun tätig und betreibt eine Ordination in Wels. Seit Jänner 2019 ist er Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Wirbelsäulenchirurgie. Dr. Johannes Burtscher (re.) leitet seit 2005 die Abteilung für Neurochirurgie am Schwerpunktkrankenhaus Wiener Neustadt.