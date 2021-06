Menschenaffen in Afrika droht dramatischer Verlust des Lebensraumes

Der Lebensraum von Menschenaffen wie Gorillas, Bonobos und Schimpansen wird in Afrika in den kommenden 30 Jahren massiv schrumpfen. Dies ist das Ergebnis einer in der Fachzeitschrift "Diversity and Distributions" veröffentlichten Studie, an der mehr als 60 Wissenschafter beteiligt waren.

SN/AP Wird man Schimpansen bald nur noch in Zoos finden?