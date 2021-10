Meteorologe Andreas Jäger: "Das Auto mit Verbrenner ist als Marke tot"

Im Kampf gegen den Klimawandel fordert Meteorologe Andreas Jäger in seinem neuen Buch höhere CO2-Steuern - und sagt, wie lange wir noch wie gewohnt Ski fahren können.

Hochwasser in Hallein und Mittersill. Drei Mal Hagel binnen einer Woche in der Stadt Salzburg. Ein Tornado in Mähren mit sechs Toten. Werden Sommer wie der heurige bald normal? Andreas Jäger: Dieser Sommer war ein Weckruf - von den Waldbränden in Südeuropa, Kanada und Jakutien bis zu den Überschwemmungen in Deutschland und China. Dieses Muster von Gluthitze und Waldbränden werden wir noch öfter erleben, weil manche Hoch- und Tiefdruckgebiete oft wochenlang verweilen. Der trockene Sommer 2021 ist auch verantwortlich für ...