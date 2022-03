Michael Feuchtinger neuer Leiter des Wiener Planetariums

Michael Feuchtinger löst Werner Gruber als Leiter der astronomischen Einrichtungen der Wiener Volkshochschulen ab. Der 57-jährige Astrophysiker hatte bereits seit 2013 die stellvertretende Leitung inne und wird nun Chef des Wiener Planetariums, der Kuffner Sternwarte und der Urania Sternwarte, teilten die Volkshochschulen am Freitag mit. Gruber war seit 2013 in dieser Funktion und werde sich nun "neuen Herausforderungen" zuwenden, hieß es.

Feuchtinger arbeitete wissenschaftlich am Institut für Astrophysik der Universität Wien und an der University of Florida (USA). 2001 wurde er technischer Leiter des Wiener Planetariums und war verantwortlich für das operative Management des Planetariums und der Sternwarten, sondern auch für die Konzeption und teilweise Programmierung eines Großteils der Planetariums-Shows.

Der leidenschaftliche Segler fand seine Begeisterung für die Astronomie auf hoher See: "In der Zeit vor GPS & Co wurde auf hoher See mit den Gestirnen navigiert. Ich erinnere mich noch gut an den ersten Segeltörn, bei dem wir - nur mit Hilfe astronomischer Navigation - nach Tagen ohne Landsicht ziemlich genau dort gelandet sind, wo wir hinwollten. Heutzutage - mit GPS - eine Kleinigkeit, damals ein beeindruckendes Erlebnis, das mich für die Astronomie so richtig begeistert hat", wird er in der Aussendung zitiert.