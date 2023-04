Mikroplastik gelangt auch ins Gehirn

Winzige Mikro- und Nanoplastikpartikel (MNP) können nicht nur wie bekannt unter anderem über die Nahrung in den Körper, sondern sogar bis ins Gehirn. Wie diese Teilchen es schaffen, die Blut-Hirn-Schranke zu durchqueren, wurde nun in einer Forschungsarbeit der MedUni Wien erstmals gezeigt. Die im Fachjournal "Nanomaterials" publizierte Studie stellt die Grundlage für weitere Forschungen zum Schutz von Mensch und Umwelt dar, teilte die Hochschule am Freitag mit.

BILD: SN/APA/THEMENBILD/GEORG HOCHMUTH Mechanismus von Forschenden der MedUni Wien erstmals beschrieben