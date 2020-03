Jüngste Studien zeigen: Es gibt nicht nur einen Typ des SARS-CoV-2-Virus. Die Medizin versucht jetzt auch, Immunglobuline von Menschen zu gewinnen, die infiziert waren und wieder gesund sind.

100 Todesopfer an einem Tag durch das Coronavirus SARS-CoV-2: Die jüngsten Zahlen aus Italien werfen unter anderem die Frage auf, ob das Virus gefährlicher geworden ist. Jüngste Forschungsergebnisse, die man in China erst dieser Tage in der "National Science Review" ...