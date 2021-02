Mini-Hubschrauber "Ingenuity" meldet sich erstmals vom Mars

Der kleine Hubschrauber "Ingenuity", der sich an Bord des Mars-Rovers "Perseverance" befindet, hat am Freitag (Ortszeit) seinen ersten Statusreport an das Kontrollzentrum im kalifornischen Pasadena gefunkt. "Alles scheint bestens zu funktionieren", sagte Projektleiter Tim Canham laut einer Mitteilung der US-Raumfahrtbehörde NASA. Nun sei es wichtig, schnell die sechs Lithium-Ionen-Akkus des rund zwei Kilogramm schweren Fluggerätes aufzuladen, um die Elektronik warmzuhalten.

SN/APA (AFP)/BILL INGALLS Mars-Rover "Perseverance" brachte Mini-Hubschrauber zum Mars