Mit den Augen der Tiere sehen

Tiere sind wandelnde Frühwarnsysteme. Mit "Icarus" werden ihre Bewegungen aus dem Weltall beobachtet. Damit könnten Seuchen oder Naturkatastrophen rechtzeitig entdeckt werden.

Jedes Jahr ziehen Millionen von Zugvögeln von ihren südlichen Winterquartieren zu ihren Brutgebieten in den nördlichen Regionen und wieder zurück. Auch Fledermaus- und unzählige Insektenarten bewältigen große Strecken. Doch welche Flugrouten nutzen sie? Wo legen sie Zwischenstopps ein, um zu rasten? Und wann und warum flüchten Tiere und könnte dieses Wissen für uns Menschen von Bedeutung sein? Fragen wie diese will das Projekt "Icarus" (International Cooperation for Animal Research Using Space) beantworten. Dabei werden Tierwanderungen auf der Erde vom Weltall aus verfolgt. Eine spezielle Antenne wurde dafür unlängst auf der Internationalen Raumstation ISS montiert.