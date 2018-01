Mit den Augen hören

In Bogotá gibt es ein Café für Gehörlose - und jene, die ihre Welt kennenlernen wollen. Willkommen sind auch jene, die hören. Ein bisschen Gebärdensprache zu können ist hilfreich.

Auf den ersten Blick sieht es aus wie ein normales gemütliches Café: ein schmaler, lang gezogener Raum, der sich nach hinten verbreitert, Bücherregale, Sofas. Eine lange Bar. Das Café ist an einem Samstagabend gut gefüllt, aber man hört fast keine Stimmen. Dafür ist die Musik ein wenig zu laut. An den Holztischen sind große Schalter angebracht, darüber hängen Glühbirnen. Wer bestellen will, ruft den Kellner, indem er den Schalter umlegt und es leuchten lässt. Denn wenn der Gast im Café Sin Palabras in Bogotá einen Kaffee oder ein Bier wünscht, dann kommt er mit Worten nicht weit. In der Kaffeebar "Ohne Worte" in der kolumbianischen Hauptstadt arbeiten nur taubstumme Kellner. Es ist ein Ort von und für Hörgeschädigte, aber nicht nur. Jedermann ist willkommen, ob er hören kann oder nicht.