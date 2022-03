Mit HPV-Impfung Leid durch Krebs "nicht mehr notwendig"

In Österreich gibt es jährlich rund 440 Gebärmutterhalskrebs-Neuerkrankungen und 140 Todesfälle. Für viele - und auch für Krebsarten bei Männern - ist eine Infektion mit Humanen Papilloma-Viren (HPV) verantwortlich. Auch zu Krebsvorstufen kann HPV führen, was hierzulande pro Jahr 6.000 Operationen nötig macht. "Dieses Leid ist nicht mehr notwendig", verwies der Gynäkologe Christian Schauer am Dienstag in einer Pressekonferenz auf die HPV-Impfung, die sehr hohen Schutz bietet.

SN/APA/AFP/SAUL LOEB Viele der jährlich 6.000 Operationen von Krebsvorstufen vermeidbar