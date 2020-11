Mit Lichtgeschwindigkeit an die Spitze: Dieses Ehepaar steckt hinter dem Biontech-Impfstoff

Das Ehepaar Özlem Türeci und Uğur Şahin führt mit dem Pharmaunternehmen Biontech den Kampf gegen Corona an. Auch ein Österreicher war an der Gründung der Firma beteiligt.

Von Iskenderun am östlichsten Ausläufer des Mittelmeers nach Mainz am nördlichen Rand der rheinhessischen Weinregion: Eigentlich sollte die Herkunft von Uğur Şahin gleichgültig sein, schließlich geht es hier vor allem um medizinische Forschung und ihre Anwendung. Doch wenn ein Einwanderer aus der Türkei in Deutschland ausgerechnet das Unternehmen gründet, das den weltweiten Kampf gegen Corona anführt, ist das auch politisch. Şahin gründete das Unternehmen Biontech gemeinsam mit dem Österreicher Christoph Huber im Jahr 2008, Şahins Ehefrau Özlem Türeci stieg später ...