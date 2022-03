Mit Ratten gegen die Wilderei

In Tansania trainieren Forscher afrikanische Riesenhamsterratten, um den illegalen Handel mit Naturprodukten einzudämmen.

In Internetvideos sind afrikanische Riesenhamsterratten zu sehen, die hinter Plexiglas in einem Laborambiente an Proben schnuppern: Die Tiere nutzen ihren Geruchssinn bereits, um Landminen und Tuberkuloseinfektionen aufzuspüren. In diesem Jahr ergänzen die Wissenschafter der belgischen Nichtregierungsorganisation APOPO das Portfolio ihrer Spürratten um illegal gehandelte Wildtierprodukte.

Insgesamt 17 afrikanische Riesenhamsterratten werden in Tansania derzeit dazu ausgebildet, die Schuppen von Pangolinen und afrikanische Tropenhölzer zu erschnuppern. Das Projekt soll dazu beitragen, die Wilderei von gefährdeten Arten einzudämmen. Geht der Plan auf, verlassen die Ratten in diesem Jahr ihre Laborumgebung.

Die Hafenanlage von Daressalaam, der größten Stadt Tansanias, ist einer der wichtigsten Umschlagplätze an der ostafrikanischen Küste für Güter in Richtung Asien. Asiatische Syndikate bewegen von dort aus illegale Tierprodukte.

Der Pangolin, auch als Schuppentier bekannt, ist das am meisten illegal gehandelte Säugetier der Erde. Die nachtaktiven Säuger sind Einzelgänger - Touristen treffen sie nur selten zufällig im afrikanischen Busch. Alle acht noch existierenden Arten sind gefährdet. Die Nachfrage ist hoch: Traditionelle Heilpraktiker in China weisen den Schuppen der Tiere eine heilende und spirituelle Wirkung zu. Große Konzerne mischen die Schuppen als Pulver zermahlen Substanzen bei, die etwa Kopfschmerzen heilen sollen. "Natürlich können die Kopfschmerzen nach der Einnahme der Arzneimittel verschwinden", sagt Raymond Jansen, Zoologe und Vorsitzender der African Pangolin Working Group (APWG) aus Südafrika. "Aber das ist eher ein Placeboeffekt."

Die Schuppen bestehen aus dem gleichen Material wie menschliche Fingernägel oder das Horn von Nashörnern, die häufig ein ähnlich trauriges Schicksal ereilt. Es hat keinerlei nachgewiesene medizinische Wirkung. In Vietnam gilt das Fleisch der Pangoline zudem als Delikatesse.

2019 wurden 97 Tonnen Pangolinschuppen, die den afrikanischen Kontinent verlassen sollten, konfisziert. Das sind lediglich geschätzte zehn bis 20 Prozent der tatsächlich verschifften Menge. Für eine Tonne Schuppen müssen rund 1900 Pangoline sterben. Doch die Riesenratten sollen Abhilfe schaffen.

Die Pangolinschuppen verlassen den Hafen von Daressalaam in großen Schiffscontainern. "Das bedeutet viel Ablenkung (für die Ratten, Anm.). Gleichzeitig ist der Sicherheitsaspekt ein anderer und die Lautstärke wesentlich höher als in einem Labor", erklärt Isabelle Szott, Verhaltensforscherin bei APOPO. Zur Vorbereitung trainieren die Ratten in der tansanischen Stadt Morogoro bereits in Schiffscontainern: Zwischen mit Kaffeebohnen und Waschpulver gefüllten Teeeiern sollen die Ratten die Pangolinschuppen identifizieren und Alarm schlagen. Schmuggler nutzen stark riechende Produkte, um die Duftstoffe ihrer Ware zu übertünchen und sie unentdeckt außer Landes zu bringen.

Die Forscher von APOPO wollen die Ratten auch für das Auffinden von weiteren illegal gehandelten Tierprodukten trainieren. Aktuell können die Ratten bereits tropische Harthölzer erkennen, insbesondere Ebenholz. Das Naturprodukt wird für Möbel und Musikinstrumente verwendet. Der Handel ist stark reglementiert und das Problem eine überbordende illegale Abholzung.

Letztlich kann das Projekt von APOPO ein Puzzlestück in der Bekämpfung des illegalen Tierhandels sein. Um ihn stärker einzudämmen, ist es laut Jansen von der APWG allerdings erforderlich, insbesondere die Nachfrage zu senken. "Wir sind der chinesischen Regierung sehr dankbar für ihre Kooperation", sagt er. Peking erschwere es den heimischen Konzernen zunehmend, das Pulver der Pangolinschuppen weiterzuverarbeiten. "Das Projekt mit den Ratten ist bewundernswert", ergänzt Jansen. "Aber für die Bekämpfung des illegalen Tierhandels müssen wir in einem größeren Maßstab denken."

Die Wissenschafterinnen und Wissenschafter von APOPO indessen sind optimistisch. Die Schmuggler sind flexibel, "aber wir sind es auch", ist sich Szott sicher. Die Ratten haben sich mittlerweile an das Tragen ihrer Weste für den Einsatz gewöhnt. Und die Wissenschafter konnten die Schnüffelhundeteams im Hafen von Daressalaam beobachten und so wertvolle Einblicke erhalten. Drei weitere Jungtiere stehen kurz vor dem Beginn ihrer Trainings, das im Schnitt 6000 Euro pro Ratte kostet.

Die Ratten können neben den Häfen auch in Flughäfen, an Landesgrenzen oder in Naturschutzgebieten zum Einsatz kommen, um Schmuggelware zu erkennen. Längst schlägt das Projekt über die Grenzen von Tansania hinaus Wellen: Singapur hat bereits Interesse an den geschickten Nagern bekundet.