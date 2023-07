Mittelmeer erwärmt sich rascher und wird salziger

Das Mittelmeer erwärmt sich einer Studie zufolge immer schneller und wird dabei auch immer salziger. Das Wasser erwärme sich infolge des Klimawandels mit einer Geschwindigkeit von etwa zwei Grad je 100 Jahre im westlichen Mittelmeer und an einigen Stellen wie bei L"Estartit an der Costa Brava sogar um drei Grad pro Jahrhundert, schrieben Wissenschafter des spanischen Meeresforschungsinstituts ICM-CSIC in der Zeitschrift "Journal of Marine Science and Engineering".

BILD: SN/APA/AFP/NICOLAS TUCAT Wasserspiegel steigt, Artenvielfalt sinkt