Schwitzen für Osho. Im Gut Hübenthal bei Kassel wohnen mehr als 70 Menschen in einer Gemeinschaft nach den Grundsätzen des Mystikers Osho. Da wird viel geschrien und geschwiegen. Angeblich hilft das.

Das Gut Hübenthal, ein winziges Dorf zwischen Kassel und Göttingen, liegt eingebettet in einem waldigen Tal. In dieser wildromantischen Gegend, in die kaum jemand zufällig kommt, befindet sich heute eine der größten Osho-Kommunen Europas. "Parimal" nennt sie sich, und bietet ...