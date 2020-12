Moderna-Impfstoff steht in den USA kurz vor der Zulassung

Der Corona-Impfstoff des US-Biotechkonzerns Moderna steht kurz vor einer Notfallzulassung in den USA. Am Donnerstag hat sich ein Beratungskreis der Arzneimittelbehörde FDA für die Genehmigung ausgesprochen. Auf Basis der bisher verfügbaren Informationen seien die Vorteile im Einsatz bei Menschen ab 18 Jahren größer als die Risiken, befanden 20 Fachleute. Damit dürfte der zweite Corona-Impfstoff in den nächsten Tagen zugelassen und bereits nächste Woche zum Einsatz kommen.

SN/AFP/ARIANA DREHSLER Bald zwei Corona-Impfstoffe in den USA im Einsatz