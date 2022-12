Mondfinsternisse und Sternschnuppenregen: Welche astronomischen Höhepunkte 2023 anstehen

Auch zwei Sonnenfinsternisse zählen zu den Höhepunkten des Astronomiejahrs 2023.

Das Jahr 2023 bietet für Astronomie-Begeisterte ein paar Fixpunkte: Es sind hierzulande zwei Mondfinsternisse am 5. Mai und 28. Oktober zu sehen, davon kann allerdings nur jene im Herbst als Höhepunkt gelten. Spektakulärer sind da schon zwei Sonnenfinsternisse am 20. April und 14. Oktober - um sie zu beobachten, muss man aber weit reisen und Europa verlassen.

Am 5. Mai kann man von Mitteleuropa aus eine partielle Halbschatten-Mondfinsternis zum Teil beobachten. In Wien geht der Mond um 20.15 Uhr bereits nach dem Maximum der Finsternis auf. Der Grad der Verfinsterung reicht theoretisch gerade noch für eine freisichtige Wahrnehmung aus, "ob aber am hellen Abendhimmel wirklich noch etwas zu sehen ist, hängt von den Sichtbedingungen ab, die in diesem Fall schon erstklassig sein müssen", erklärte Alexander Pikhard von der Wiener Arbeitsgemeinschaft für Astronomie (WAA).

Pikhards Favorit im Astronomiejahr 2023 ist die zweite Mondfinsternis des Jahres am 28. Oktober. Es handelt sich dabei um eine partielle Mondfinsternis, die im vollen Verlauf zu sehen sein wird. Die maximale Verfinsterung wird um 22.14 Uhr erreicht sein, 13 Prozent der Mondscheibe sind dann im Kernschatten der Erde. Ganz ohne Schatten scheint der zunehmend beliebte größte Vollmond, gerne auch "Supermond" genannt, am 31. August. Bei der Sonnenfinsternis am 20. April handelt es sich um eine sogenannte "hybride". Das bedeutet, dass man je nach Beobachtungsort eine ringförmige, totale oder partielle Finsternis sieht. Zu erleben ist das unter anderem in Australien, Neuseeland, Indonesien und Südostasien. Am 14. Oktober ereignet sich eine ringförmige Sonnenfinsternis. Diese ist im Westen der USA, Zentralamerika, Kolumbien und Brasilien zu sehen.

Dafür gibt es für alle Sternschnuppen-Fans zwei Gelegenheiten zur Beobachtung unter besten Bedingungen: am 13. August sowie am 14. Dezember.