Mondmission "Artemis 1" wird am Sonntag zurück erwartet

Nasa-Mondmission übertraf alle Erwartungen. Jetzt muss nur noch die Landung klappen.

Letzter großer Test nach fast einem Monat im All: Die Mondmission "Artemis 1" der US-Raumfahrtbehörde Nasa wird am Sonntag zurück auf der Erde erwartet. Um 19.07 Uhr MEZ soll die unbemannte "Orion"-Kapsel im Pazifik landen und dann mithilfe von Spezialisten, Tauchern und Booten in den Hafen von San Diego gebracht werden. Schon vor der Landung hatte Nasa-Chef Bill Nelson die Mission als "außergewöhnlichen Erfolg" bezeichnet.

Mit dem nach der griechischen Göttin des Mondes benannten Programm "Artemis" sollen in den kommenden Jahren wieder US-Astronauten auf dem Mond landen, darunter erstmals eine Frau und eine nicht-weiße Person. Auf einen ersten bemannten Flug ("Artemis 2") um den Mond herum soll ein weiterer bemannter Flug inklusive Mondlandung ("Artemis 3") folgen. Die bislang letzten Menschen hatte die Nasa 1972 mit der "Apollo 17"-Mission auf den Mond gebracht.

Die Landung von "Artemis 1" aber wird erstmal eine Herausforderung - und der letzte große Test dieses ersten Fluges des Raumfahrtprogramms: Mit rund 40.000 Kilometern pro Stunde soll "Orion" laut Nasa in die Atmosphäre der Erde fliegen und von dieser dann auf rund 480 Kilometer pro Stunde abgebremst werden. Dabei muss das Hitze-Schutzschild der Weltraumkapsel Temperaturen von 2800 Grad Celsius standhalten. Mithilfe von fünf Fallschirmen soll "Orion" dann weiter auf rund 32 Kilometer pro Stunde abgebremst werden und im Meer landen. Mit an Bord von "Orion" sind zudem zwei Puppen eines Projekts mit deutscher und israelischer Beteiligung: Zohar und Helga. Getestet sollte werden, ob eine spezielle Schutzweste den Körper vor gefährlicher Weltraumstrahlung schützen kann.