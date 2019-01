Mondroboter "Jadehase 2" hat Arbeit aufgenommen

Nach der ersten Landung auf der Rückseite des Mondes hat China auch das Roboterfahrzeug der Mission in Betrieb genommen. Der "Jadehase 2" rollte am Donnerstagabend von der Landesonde "Chang'e 4" und berührte um 22.22 Uhr (Ortszeit) erstmals die Mondoberfläche, wie die chinesische Weltraumbehörde CNSA am Freitag auf ihrer Webseite mitteilte.

SN/APA (AFP/China National Space)/C Das Roboterfahrzeug nahm seinen Betrieb auf