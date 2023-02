Musk plant Starship-Start möglicherweise im März

Das Unternehmen SpaceX von Tesla-Chef Elon Musk will möglicherweise im März versuchen, das SpaceX-Raumschiff Starship in die Umlaufbahn zu bringen. "Wenn die verbleibenden Tests gut verlaufen, werden wir den Start möglicherweise nächsten Monat probieren", twitterte Musk am Samstag als Antwort auf den Tweet eines Nutzers zum Thema.

SN/AP Tesla-Chef Elon Musk