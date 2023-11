Nach Angriff von Schlafkrankheit-Parasiten: Fettabbau schützt den Körper

Grazer Forscher zeigten, dass der Fettmasse-Verlust durch das Fettabbauenzym ATGL bei Mäusen die Überlebensdauer verlängert und die Parasitenlast reduziert.

Einzellige Parasiten lösen beim Menschen die Schlafkrankheit (Afrikanische Trypanosomiasis) aus. Vor dem Befall durch Trypanosoma brucei kann sich der Körper durch Fettabbau schützen, wie Forschende aus Portugal und der Universität Graz herausgefunden haben. Dieser Schutzmechanismus könnte die Basis für neue Behandlungsmethoden sein, wie auch bei anderen Krankheiten, die mit starkem Abbau von Fettgewebe einhergehen, teilte die Uni Graz am Donnerstag mit.

Übertragen wird die Schlafkrankheit durch einen Stich der Tsetse-Fliege. Erst dadurch kann der Parasit Trypanosoma brucei in den Körper eindringen. Es treten dann üblicherweise rasch Fieber oder Kopfschmerzen auf. Später können Herzrhythmusstörungen, Gehirnhautentzündung, Schlafstörungen und neurologische Störungen und letztlich ein komatöser Zustand hinzukommen. Die Schlafkrankheit zählt zu einer Reihe gefährlicher Krankheiten, die sich Wissenschaftern zufolge durch den Klimawandel künftig weiter ausbreiten können.

Die klinischen Symptome der Schlafkrankheit sind mit den Organen verbunden, in denen sich Parasiten ansammeln. Die portugiesische Forscherin Luisa M. Figueiredo hat in einer vorangegangenen Studie an der Universität Lissabon herausgefunden, dass sich der Parasit auch im menschlichen Fettgewebe aufhält. Weil sie erkannte, dass das Fettgewebe im Laufe der Erkrankung zunehmend abgebaut wird, kontaktierte sie das Labor des Grazer Molekularbiologen Rudolf Zechner an der Universität Graz. Dort haben die Fettstoffwechselforscher rund um Zechner bereits vor Jahren das ATGL (Adipose Triglyceride Lipase), das Hauptenzym des Fettabbaus, entdeckt.

"Wir gehen davon aus, dass der Gewichtsverlust im Rahmen der Schlafkrankheit ein Schutzmechanismus des Körpers ist, um die Verbreitung des Erregers zu verhindern", erklärte Peter Hofer vom Grazer Institut für Molekulare Biowissenschaften anlässlich der jüngsten Studie der portugiesischen und Grazer Forscher im Forschungsmagazin "Nature Microbiology". Der verstärkte Fettabbau schütze die Erkrankten daher vor dem Parasiten.

Um die Ursache der Fettgewebeveränderungen bei einer Infektion mit Trypanosoma brucei zu ergründen, wurden im Rahmen der Studie zwei unterschiedliche Mäuse-Populationen mit dem Erreger infiziert: Während die erste Gruppe der Tiere einen normalen Stoffwechsel hatte, fehlte jedoch bei der zweiten Gruppe das Gen für das Fettabbauenzym ATGL.

Bei den Mäusen ohne ATGL-Gen war in der Folge kaum Fettgewebeverlust zu beobachten. Allerdings zeigte sich, dass diese Tiere wesentlich früher an der Erkrankung starben als jene mit normalem Fettstoffwechsel. Auch war die Konzentration der Parasiten im Fettgewebe wesentlich höher. Die Annahme lag nahe, dass der Fettabbau (Lipolyse) das Parasitenwachstum begrenzen kann.

"Unsere Arbeit ist reine Grundlagenforschung", aus den bisherigen Erkenntnissen gleich neue Behandlungskonzepte zu entwickeln, sei verfrüht, betonte Zechner. Dennoch könne diese Forschung in Zukunft die Basis für neue Behandlungsmethoden sein, räumte der Grazer Wissenschafter ein. Und zwar nicht nur für den Befall mit Trypanosoma brucei, sondern auch für andere Krankheiten oder Tumoren, die ebenfalls mit starkem Abbau von Fettgewebe einhergehen.