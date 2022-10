Nach Sensationsfunden in Ephesos: Warum das Leben dort jäh zu Ende war

Österreichs berühmteste antike Ausgrabungsstätte gab unter einer dicken Brandschicht sensationelle Funde frei. Nun stellt sich die Frage: Welche historischen Rätsel können sie lösen?

Archäologen brauchen für ihre Arbeit nicht nur Fachwissen und eine Portion Glück. Sie müssen darüber hinaus Einfühlungsvermögen und Vorstellungskraft haben, um die richtigen Fragen an ihre Funde und die Geschichte zu stellen. Was ist also passiert in Ephesos, der blühenden Hafenstadt an der türkischen Westküste, in jenen Tagen des 7. Jahrhunderts nach Christus? Warum wurde ein florierendes Geschäftsviertel zerstört? Warum sind die Händler nicht in ihre Ladenlokale zurückgekehrt, um ihr wertvolles Hab und Gut, ihr Geld zu bergen?

...