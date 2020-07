Nach den Vereinigten Arabischen Emiraten und China machen sich nun die USA auf den Weg zum Mars. Doch es geht dabei nicht nur darum, Macht zu demonstrieren. Auf dem Mars kann man in die Vergangenheit der Erde blicken.

In diesem Juli und August stehen Erde und Mars so günstig zueinander, dass der Flug zum Mars nur innerhalb von sechs bis zehn Monaten möglich ist. Der Mars, unser Nachbarplanet, und die Erde bewegen sich unterschiedlich schnell und in unterschiedlichen ...