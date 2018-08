Nachhaltiges Bauen: Wie Ruinen revitalisiert werden

Inklusive Industrie- und Gewerberuinen sowie leerstehender Häuser liegen in Österreich rund 400.000.000 Quadratmeter verbaute Fläche ungenutzt brach. Die Oberwarter Siedlungsgenossenschaft steuert dagegen - mit großem Erfolg.

"Bodenfraß" - wird es das Wort des Jahres? Jedenfalls hat die Serie der "Salzburger Nachrichten" für erhebliches Echo gesorgt: bei den Politikern, der Wirtschaft und nicht zuletzt der Leserschaft.

"Vermutlich leiden die Führungskräfte in Politik und Wirtschaft diesbezüglich unter Persönlichkeitsspaltung", meinte etwas Leserbriefschreiber Manfred Uttenthaler aus Graz. "Privat sind sie alle gegen den Bodenfraß und halten sich gern in schöner Natur auf. Nur beruflich müssen sie leider anders agieren und verweisen auf die Sachzwänge - die Wirtschaft muss ja florieren! Eine Ausrede, es gibt genug Wirtschaftskonzepte, welche ohne Bodenfraß und mit viel weniger Rohstoffeinsatz funktionieren würden", schreibt Uttenthaler.



40.000 Hektar Industrie-, Gewerbe- und Wohnimmobilien stehen leer

In der Vorwoche haben wir das positive Beispiel eines heimischen Lebensmittelproduzenten lobend erwähnt (Stiegl-Bodenprojekt). Heute zeigen wir beispielgebend auf, wie eine Wohnbaugenossenschaft aus dem Burgenland mit brachliegenden Gewerbe- und Industrieruinen umgeht und diesen neues Leben einhaucht.

Zur Erinnerung: Nirgends in Europa wird mit dem Land so sorglos umgegangen wie in Österreich. Ein großes Problem dabei stellt die tägliche (!) Neuverbauung von rund 20 Hektar an Äckern und Wiesen dar. Die genannte Fläche entspricht der Größe von 30 Fußballfeldern. Dem gegenüber stehen laut Erhebungen des Umweltbundesamtes 40.000 Hektar leerstehende Industrie-, Gewerbe- und Wohnimmobilien - das entspricht in etwa der Fläche von Wien.



Aus einer alten Autowerkstatt entstanden 102 neue Wohnungen

"Wir können alle etwas dazu beitragen, Boden zu erhalten", bringt es Alfred Kollar, Obmann der OSG (Oberwarter Siedlungsgenossenschaft), im SN-Gespräch auf den Punkt. Das Thema der Nutzung von brachliegenden Industrie-, Gewerbe- und Wohnflächen sei gerade auch im Burgenland wichtig, um den Bodenverbrauch nachhaltig einzudämmen, so Kollar. Die OSG hat diesen Weg vor Jahren bereits eingeschlagen und zahlreiche Projekte durchgesetzt, indem sie brachliegende Gebäude gekauft und entweder saniert oder in ein modernes Wohnprojekt umgewandelt hat.

In Bruckneudorf ist eines der größten OSG-Bauvorhaben entstanden. Auf dem Areal der ehemaligen Autowerkstatt Bogoly wurde eine Wohnhausanlage für Generationen errichtet - insgesamt 102 Wohnungen wurden hier gebaut.



Brachliegende Erbsenfabrik wird in eine Mischung aus Wohnbebauung und Gewerbefläche umgewandelt

"Aufgrund des außergewöhnlich guten Verlaufs lag die Entscheidung nahe, das ehemalige Betriebsgelände der sogenannten Erbse im Zentrum des Ortes zu erwerben", schildert Kollar. Auf dieser mehr als vier Hektar großen Liegenschaft befindet sich einerseits die ursprünglich als Erbsenfabrik dienende, unter Denkmalschutz stehende Gebäudesubstanz. Auf dem restlichen Areal stehen neben diversen Lagerhäusern, die abgetragen werden, zwei Silotürme.

"Wir werden im engsten Einvernehmen zwischen der Gemeinde Bruckneudorf und der OSG die ursprüngliche Erbsenfabrik in eine Volksschule, die den Anforderungen der wachsenden Großgemeinde entspricht, umbauen", so der rührige Obmann der Wohnbaugenossenschaft.

Weiters sind Reihenhäuser geplant, wobei der erste Bauabschnitt mit 14 Häusern schon knapp vor Baubeginn steht. "Die Einreichplanung wird bereits vorbereitet, die Ausschreibung der Arbeiten erfolgt in den nächsten Wochen, Baubeginn wird Ende September sein", schildert Kollar. Gleichzeitig wird die Beplanung des restlichen Areals vorgenommen, wobei eine Mischung von Wohnbebauung und Gewerbeflächen angedacht ist. Es sollen also neben rund 200 Wohnungen auch Geschäfte, Büros und idealerweise auch das eine oder andere Lokal entstehen.

Besonderes Augenmerk wird auf die beiden Silotürme gelegt, die nach den derzeitigen Vorstellungen und Intentionen erhalten bleiben sollen. In diese Türme sollen, wenn alles klappt, Wohnungen gleichsam "eingebaut" werden. Als Höhepunkt soll - im wahrsten Sinne des Wortes - eine Skybar auf 62 Metern Höhe eröffnet werden.