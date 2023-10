Nachwachsender Kopf oder Eier? Forscher zeigen Evolutions-Abtausch

Ein Forscherteam fand ein "Trade-off" zwischen der Fortpflanzungs- und der Regenerationsfähigkeit bei Plattwürmern.

Einem erstaunlichen evolutionären Abtausch ist ein internationales Forschungsteam mit Beteiligung von Forschern der Universität Innsbruck auf die Spur gekommen. In einer im Fachblatt "Nature Ecology & Evolution" erschienenen Studie beschreiben sie einen Mechanismus, der es Plattwürmern einerseits ermöglicht, ihren Kopf nachwachsen zu lassen, oder andererseits mehr Eier zu produzieren. Verschiedene Arten haben hier entwicklungsgeschichtlich verschiedene Wege genommen.

Unter der Leitung von Jochen Rink und Miquel Vila-Farre vom Max-Planck-Institut für Multidisziplinäre Naturwissenschaften in Göttingen (Deutschland) verglich das Team über 40 verschiedene Arten der zu den Plattwürmern zählenden Planarien aus der ganzen Welt miteinander. Fünf der untersuchten Arten steuerten Bernhard Egger und Alexandra Grosbusch von der Arbeitsgruppe Regeneration am Institut für Zoologie der Uni Innsbruck bei.

Dabei ging man Fragen zu Regenerationsfähigkeit der Tiere nach. Nicht nur ist die Fähigkeit zum Nachwachsenlassen von Körperteilen im gesamten Tierreich sehr unterschiedlich ausgeprägt - während manche Tiere ganze Extremitäten nachwachsen lassen, ist sie beim Menschen etwa auf die Fingerspitzen beschränkt -, auch unter den relativ einfach aufgebauten Plattwürmern gibt es signifikante Unterschiede. Während manche Vertreter der nur wenige Zentimeter großen Geschöpfe etwa ihren Kopf austauschen können, wenn dieser verlustig geht, sind nahe Verwandte der Planarien nahezu gar nicht fähig, sich zu regenerieren, schreiben die Wissenschafter in ihrer Arbeit.

Sie fanden nun heraus, dass der für viele Abläufe im Körper wichtige "Wnt-Signalweg" - quasi ein genetisches Programm, das in den Zellen durch äußere Reize ausgelöst werden kann - auch eine wichtige Rolle in der Regenerationsfähigkeit spielt, heißt es am Freitag in einer Aussendung der Uni Innsbruck. Als die Forscher bei fast regenerationsunfähigen Würmern eine wichtige Komponente des Signalweges, das Proteins "Beta-Catenin1", ausschalteten, konnten die Tiere plötzlich ihren Kopf wieder nachwachsen lassen. "'Beta-Catenin1' ist vor allem im Schwanz der Tiere stark vertreten. Wird es ausgeschaltet, dann verliert das Hinterende seine Schwanzidentität und stattdessen kann dort ein Kopf entstehen", so Egger.

Somit sei davon auszugehen, dass im Prinzip alle Arten diese Möglichkeiten der Regeneration hätten, sie aber nicht alle nützen. Das dürfte daran liegen, dass "Beta-Catenin1" auch eine wichtige Rolle bei der Bildung der Eier bzw. des Dotters spielt. Eine Art muss es sich also sozusagen ressourcentechnisch "leisten" können, Abstriche bei der Fortpflanzung zu machen, um für den sehr seltenen Fall des Verlustes des Kopfes gerüstet zu sein. "Gewissermaßen handelt es sich um eine Art evolutionäres Tauschgeschäft, um mehr Eier legen zu können", so Egger.