Nachweis für 45.000 Jahre alten Schmuck aus Meeresschnecken

Nachweis: Aus Meeresschnecken wurde Schmuck erzeugt.

Im Libanon wurden vor kurzem 400 spindelförmige Gehäuse von Meeresschnecken der Spezies Columbella rustica aus dem frühen Paläolithikum, also der Jungsteinzeit, gefunden. Sie waren bewusst durchlöchert worden, um aus ihnen Schmuck herzustellen, zeigt nun eine neue Studie unter der Leitung von Archäozoologin Marjolein D. Bosch von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Die Forscherin wandte dazu neue Untersuchungsmethoden und 3D-Modelle an. Die Schmuckstücke dienten einem symbolischen Zweck, vermutet die Forscherin. So könnte es sich wahrscheinlich um eine Kennzeichnung von Gruppen handeln, man zeigt mit Schmuck an, woher man kommt und wohin man gehört, hieß es. Die Ergebnisse wurden im "Journal of Archaeological Science: Reports" publiziert.