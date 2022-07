Nächstes NASA-Teleskop soll von SpaceX ins All geschickt werden

Nur wenige Tage nachdem das "James Webb"-Teleskop die bisher tiefsten und detailreichsten Einblicke in den Weltraum geliefert hat, hat die US-Raumfahrtbehörde NASA schon die Planungen für das nächste Teleskop festgezurrt. Das "Nancy Grace Roman Space Telescope" solle im Oktober 2026 von der privaten Raumfahrtfirma SpaceX von Elon Musk ins All geschickt werden, hieß es in einer Mitteilung am Dienstag (Ortszeit).

