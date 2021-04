Nahrung für das Gehirn: Kann man sich Klugheit "anessen"?

Die Redewendung, Weisheit mit dem Löffel zu essen, hat einen negativen Beigeschmack. Aber eine wahre Note. Es gebe Lebensmittel, die gut für das Gehirn sind, sagt Manuela Macedonia in ihrem neuen Buch. Die Neurowissenschafterin forscht am Max-Planck-Institut Leipzig und lehrt an der Linzer Johannes Kepler Universität.

SN/freshidea - stock.adobe.com Es gibt Lebensmittel, die unser Gehirn stimulieren.