NASA kehrt mit "Artemis I" zum Mond zurück

Die US-Raumfahrtbehörde will mit dem für kommenden Montag in Florida angesetzten ersten Start ihrer neuesten Trägerraketen-Generation, dem Space Launch System (SLS), und der Orion-Raumkapsel auf deren Spitze, einen großen Schritt in Richtung ihrer neuen Mondambitionen machen. Der lang erwartete Versuch der NASA, Astronauten auf den Mond zurückzubringen, lässt aber ein halbes Jahrhundert nach Ende der Apollo-Ära noch mindestens drei Jahre auf sich warten.

Das kombinierte SLS-Orion-Raumschiff soll vom Kennedy Space Center in Cape Canaveral starten und die unbemannte Kapsel auf einem sechswöchigen Testflug namens "Artemis I" um den Mond und zurück zur Erde schicken.

"Wir sind startbereit", sagte der stellvertretende NASA-Administrator Bob Cabana, ein ehemaliger Space-Shuttle-Pilot und -Kommandant, bei einer Pressekonferenz Anfang dieser Woche. Die Reise dient dazu, die komplexeste und leistungsstärkste Rakete der Welt unter realen Bedingungen einem strengen Stresstest zu unterziehen, bevor SLS für den Transport von Astronauten zugelassen wird. SLS ist die größte Rakete, die die NASA seit Saturn-V gebaut hat, die während des Apollo-Mondprogramms in den 1960er und 1970er-Jahren geflogen wurden.

Nach mehr als einem Jahrzehnt Entwicklungszeit mit jahrelangen Verzögerungen und Kostenüberschreitungen in Milliardenhöhe hat das SLS-Orion-Raumschiff die NASA bisher mindestens 37 Mrd. Dollar (37,27 Mrd. Euro) gekostet. Der Kongress hat den NASA-Haushalt kontinuierlich erhöht und Mittel für Artemis bereitgestellt. Zu den größten finanziellen Nutznießern gehören die Hauptauftragnehmer von SLS und Orion - Boeing Co. bzw. Lockheed Martin Corp.

Auch die ESA ist an der Mission beteiligt und liefert mit dem europäischen Servicemodul (ESM) eine wichtige Komponente des "Orion"-Raumschiffs. Das knapp 13 Tonnen schwere, von Airbus gebaute ESM ist das Herzstück der Orion-Raumkapsel. Es sorgt für dessen Antrieb, die Energieversorgung und die Wärmeregulierung und wird die Astronauten bei künftigen Missionen mit Wasser und Sauerstoff versorgen. Die österreichischen Unternehmen TTTech und Magna haben Komponenten für Orion geliefert, TTTech auch für ESM.

Das Artemis-Programm der NASA - die griechische Göttin Artemis war in der Mythologie die Zwillingsschwester von Apollo - zielt darauf ab, bereits 2025 Astronauten zum Mond zurückzubringen und eine langfristige Mondkolonie als Sprungbrett für noch ehrgeizigere zukünftige Reisen zum Mars zu errichten. "Selbst mit der Aufstockung des Budgets ist es aber zweifelhaft, dass die NASA bis 2025 Menschen auf dem Mond landen wird", sagte Lori Garver, die während der Konzeption der Rakete als stellvertretende NASA-Verwalterin fungierte, gegenüber Reuters. Wenn alles gut gehe, könne es aber in den Jahren darauf geschehen.

Zwölf Astronauten waren während der sechs Apollo-Missionen von 1969 bis 1972 auf dem Mond. Es waren die bisher einzigen Raumflüge, bei denen Menschen die Mondoberfläche betraten. Alle diese Missionen erforschten Regionen rund um den Mondäquator.

Am vergangenen Freitag gab die NASA 13 potenzielle Landezonen rund um den Südpol des Mondes bekannt. Dorthin will sie ihre neue Generation von Astronauten schicken, darunter die erste Frau und der erste farbige Mensch, die den Mond betreten werden. Ein erfolgreicher SLS-Orion-Start ist ein entscheidender erster Schritt dorthin. Das gewaltige, 98 Meter hohe Raumschiff wurde vergangene Woche nach wochenlangen letzten Vorbereitungen und Bodentests langsam zur Startrampe 39B geschleppt.

Wenn keine technischen Pannen in letzter Minute oder ungünstige Wetterbedingungen auftreten, werden die vier SLS-Haupttriebwerke und die Feststoffraketen-Booster am Montag (29. August) um 14.33 Uhr (MESZ) gezündet und das Raumschiff in den Himmel geschossen. Sollte sich der Countdown über das für den Start vorgesehene Zeitfenster von zwei Stunden hinaus verzögern, hat die NASA den 2. und 5. September als alternative Starttermine festgelegt.

Nach der Trennung von der Oberstufe der Rakete in einer Entfernung von mehr als 3.700 Kilometer von der Erde werden die Triebwerke von Orion gezündet, um die Kapsel auf Kurs zu bringen. Dieser führt sie bis auf 100 Kilometer an die Mondoberfläche heran, bevor sie rund 64.400 Kilometer über den Mond hinaus und zurück zur Erde fliegt. Nachdem das Servicemodul ESM abgekoppelt wird, das in der Erdatmosphäre verglüht, soll die Kapsel dann am 10. Oktober im Pazifischen Ozean landen.

Orion ist unbemannt, wird aber eine simulierte dreiköpfige Besatzung an Bord haben - einen männlichen und zwei weibliche Dummies. Mittels Sensoren wird die Belastung gemessen, der eine reale Besatzung ausgesetzt wäre, etwa die Strahlungswerte.

Im Erfolgsfall würde "Artemis I" den Weg für die erste bemannte SLS-Orion-Mission ebnen, ein Hin- und Rückflug um den Mond. "Artemis II" soll bereits 2024 starten, gefolgt von "Artemis-III" mit der geplanten Landung am Mond ein Jahr - oder mehr - später.

"Artemis III" wird wesentlich komplexer sein und das SLS-Orion-System mit Raumfahrzeugen kombinieren, die von Elon Musks Unternehmen SpaceX gebaut und geflogen werden. Der Plan sieht vor, dass eine vierköpfige Orion-Besatzung im Weltraum an eine SpaceX-Landeeinheit andockt, die zwei Astronauten für fast eine Woche auf die Mondoberfläche bringt.

Erforderlich dazu sind das noch in Entwicklung befindliche Schwerlast-Start- und Mondlandefahrzeug Starship von SpaceX sowie noch zu konstruierende Komponenten wie ein orbitales Treibstoffdepot und Raumtanker. Auch die neuen Anzüge für den Mondspaziergang müssen noch entworfen werden.