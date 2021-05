NASA-Sonde mit Asteroiden-Probe soll Rückflug antreten

Die NASA-Sonde "Osiris-Rex" soll sich am Montag mit einer Asteroidenprobe an Bord auf den Weg zurück zur Erde machen. Die Sonde wird dazu laut der US-Raumfahrtbehörde NASA gegen 22.00 Uhr MESZ die Umlaufbahn des Asteroiden Bennu verlassen, von dem sie im Oktober Staub und Geröll gesammelt hatte. Es war das erste Mal, dass ein US-Flugkörper eine Probe eines Asteroiden nahm. Die NASA hatte angekündigt, den Beginn der Rückkehr live in mehreren sozialen Netzwerken zu übertragen.

SN/APA/NASA/HANDOUT Osiris Rex war 2016 gestartet