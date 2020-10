Nasa-Sonde soll Probe von Asteroid Bennu nehmen

Die Nasa-Sonde "Osiris Rex" umkreist den Asteroiden Bennu seit knapp zwei Jahren. Am Dienstag soll sie eine Probe vom Asteroiden nehmen und diese später zur Erde zurückbringen. "Ganz schön knifflig", ließ die US-Raumfahrtbehörde die Sonde twittern, und weiter: "Ich werde in einen Raum navigieren, der ungefähr drei Parkplätze breit und von hausgroßen Felsbrocken umgeben ist", so "Osiris Rex" auf dem Kurznachrichtendienst Twitter.

SN/APA (NASA/Goddard/University of "Osiris Rex" wird dem Asteroiden "Bennu" eine Probe entnehmen