Neandertaler kamen nicht nur aus Europa

Forscher aus Österreich und Israel entdeckten Spuren von frühen Neandertalern in der Levante. Der Fund schließt eine Lücke.

Lässt man alle schwerwiegenden Begleiterscheinungen der Pandemie außer Acht, so hat sie etwas Faszinierendes: An ihr erhält man in Echtzeit Einblick in evolutionäre Vorgänge, also in biologische Entwicklung. Das Coronavirus zeigt, wie es sich verändern und perfekt anpassen kann - und das in hoher Geschwindigkeit. Viren gibt es auf der Erde schon wesentlich länger als den Menschen, doch die winzigen biologischen Strukturen wurden erst im 19. Jahrhundert entdeckt. In jenem Jahrhundert kam auch Charles Darwin auf die Welt, der das ...